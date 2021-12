La CAF conferma la Coppa d’Africa: «Si giocherà a gennaio » (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente della Confederazione calcistica africana (CAF) ha confermato che la Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio, si terrà nei tempi previsti in Camerun, nonostante le insistenti voci di rinvio o cancellazione a causa della pandemia. “Il 9 gennaio verrò a vedere(la partita inaugurale tra Camerun e Burkina Faso”, ha detto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente della Confederazione calcistica africana (CAF) hato che la, in programma dal 9al 6 febbraio, si terrà nei tempi previsti in Camerun, nonostante le insistenti voci di rinvio o cancellazione a causa della pandemia. “Il 9verrò a vedere(la partita inaugurale tra Camerun e Burkina Faso”, ha detto L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La CAF conferma la Coppa d’Africa: «Si giocherà a gennaio »: Il presidente della Confederazion… - napolista : Il presidente della CAF conferma la Coppa d'Africa: «Il 9 gennaio verrò a vedere Camerun-Burkina Faso» Le dichiara… - infoitsport : Coppa d’Africa, il Presidente della Caf conferma: “Nostro impegno chiaro, sarà un successo” - serieAnews_com : La Coppa d'Africa prenderà il via a gennaio, come da programma: la conferma dalla Caf ?? - minutimagazine : +++ AGGIORNAMENTO: La CAF conferma l'inizio della #CoppadAfrica per il 9 gennaio 2022. +++ -