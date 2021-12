La caccia al tampone e le possibili regole del Natale

(Di martedì 21 dicembre 2021) Non sono esclusi provvedimenti specifici per le sere die Capodanno, ma le decisioni arriveranno solo giovedì 23. Intanto ci sono code nelle farmacie con numeri record per i test antigenici in vista delle feste. In Italia si fanno quasi 700 mila tamponi al giorno

Tutti alla ricerca di unper il pranzo di Natale e per Santo Stefano. Peccato che le farmacie aperte in quei due giorni saranno poche decine. Il test per il giorno di festa resterà dunque per molti una chimera. ...Covid a Milano,alintrovabile: code di un'ora in farmacia di Zita Dazzi 21 Dicembre 2021Nei giorni prima di Natale a Milano è sempre più difficile fare un tampone: bisogna attendere ore e ore in coda sia fuori dalla farmacie che fuori ...Mancando quelli fai-da-te, ora il problema potrebbe coinvolgere a cascata anche i tamponi rapidi. E si teme che anche i tamponi rapidi, quelli validi per il Green pass base, fatti direttamente in farm ...