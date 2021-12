La bufala del deposito vaccinale incendiato in Italia che gira in tutto il mondo (Di martedì 21 dicembre 2021) Da qualche giorno si è diffusa in rete la bufala del magazzino di deposito vaccini in fiamme in Italia e la notizia – a differenza delle solite bufale che vedono la loro diffusione principalmente nei gruppi Telegram – ha fatto il giro del mondo. Questo implica che adesso da qualche parte fuori dai confini Italiani c’è qualcuno che crede davvero che un «magazzino militare dove erano conservati i vaccini» sia andato in fiamme. LEGGI ANCHE > Con l’approvazione di Novavax da parte di Ema cade il complotto delle “case farmaceutiche dominanti” Il magazzino in fiamme non era un deposito di vaccini: la bufala Tra le varie testate che fuori dall’Italia si sono occupate di sfatare questa fake news, c’è anche il sito di fact-checking Snopes, che ha intitolato ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 dicembre 2021) Da qualche giorno si è diffusa in rete ladel magazzino divaccini in fiamme ine la notizia – a differenza delle solite bufale che vedono la loro diffusione principalmente nei gruppi Telegram – ha fatto il giro del. Questo implica che adesso da qualche parte fuori dai confinini c’è qualcuno che crede davvero che un «magazzino militare dove erano conservati i vaccini» sia andato in fiamme. LEGGI ANCHE > Con l’approvazione di Novavax da parte di Ema cade il complotto delle “case farmaceutiche dominanti” Il magazzino in fiamme non era undi vaccini: laTra le varie testate che fuori dall’si sono occupate di sfatare questa fake news, c’è anche il sito di fact-checking Snopes, che ha intitolato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : 'Anch'io ho fatto la terza dose, è falso il contrario': il creatore del vaccino Pfizer-BioNtech con una foto smenti… - DavidPuente : Ennesima teoria del complotto nata da una 'ricerca Google' (fatta malissimo) - AleGobbo87 : RT @mike_fusco: @Djnc78 Guarda il primo rigo del pezzo: scritto con la Margherita in testa e l'acquolina della bufala grondante dal labbro ?? - dade1173 : RT @mike_fusco: @Djnc78 Guarda il primo rigo del pezzo: scritto con la Margherita in testa e l'acquolina della bufala grondante dal labbro ?? - mike_fusco : @Djnc78 Guarda il primo rigo del pezzo: scritto con la Margherita in testa e l'acquolina della bufala grondante dal labbro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : bufala del Omicron smaschera i despoti del vaccino e del green pass ...come copertura per il fallimento dei vaccini che anche con la terza dose danno una protezione del ...la tesi che i vaccini non funzionano solo con la variante Omicron è una balla colossale una bufala ...

Grande Fratello Vip, scintille in studio tra Aldo Montano e Alex Belli: "Ha preso in giro tutti" ... ma continua a stare al centro di numerose dinamiche del gioco . Nel corso dell'ultima puntata, ... Hai fatto una bufala a tutti. Smettila. Non ho voglia di fare queste ca**ate. Hai mancato di rispetto a ...

Bufala del magazzino di vaccini in fiamme, qual è la verità| Giornalettismo Giornalettismo.com Dare aiuto ai poveri crea lavoro Mentre giornali e tv spacciano le bufale per notizie - tipo l’Italia Paese dell’anno grazie a Draghi - i dati veri e certificati sono ignorati da quasi ...

Troppe bufale sui vaccini Basta guardarsi attorno... Quando poi sento che con il vaccino verrebbero iniettati dei microchips in grado di controllarci a distanza? Che bufala. Se proprio volessero, i super governanti del mondo sarebbero già in grado di co ...

...come copertura per il fallimento dei vaccini che anche con la terza dose danno una protezione...la tesi che i vaccini non funzionano solo con la variante Omicron è una balla colossale una...... ma continua a stare al centro di numerose dinamichegioco . Nel corso dell'ultima puntata, ... Hai fatto unaa tutti. Smettila. Non ho voglia di fare queste ca**ate. Hai mancato di rispetto a ...Mentre giornali e tv spacciano le bufale per notizie - tipo l’Italia Paese dell’anno grazie a Draghi - i dati veri e certificati sono ignorati da quasi ...Quando poi sento che con il vaccino verrebbero iniettati dei microchips in grado di controllarci a distanza? Che bufala. Se proprio volessero, i super governanti del mondo sarebbero già in grado di co ...