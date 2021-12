La Befana vien di Notte 2 - Le origini | Monica Bellucci e Fabio De Luigi nella prima clip

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ecco lade Ladi2 - Leche mostra in azione le starDeDesono i protagonisti dellade Ladi2 - Le, il film prodotto da Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky Cinema e in uscita al cinema il prossimo 30 dicembre con 01 Distribution. Diretto da Paola Randi e sceneggiato da Nicola Guaglianone e Menotti, il film vede nel cast, Zoe Massenti, Alessandro Haber, ...

Monica Bellucci e Fabio De Luigi sono i protagonisti della prima clip ufficiale de La Befana vien di Notte II - Le Origini il film prodotto da Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky Cinema e in uscita al cinema il prossimo 30 dicembre con 01 Distribution. Diretto da Paola ...