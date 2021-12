Kostas Manolas: “Ecco perchè ho lasciato il Napoli” (Di martedì 21 dicembre 2021) Se i tifosi dell’Olympiacos hanno accolto con entusiamo il suo ritorno in patria, non altrettanto si può dire per quelli del Napoli che si sono sentiti traditi. A questo proposito, Kostas Manolas è uscito allo scoperto spiegando il motivo della sua scelta, fatta ancor prima della sessione invernale di calciomercato, e ricordando positivamente le sue esperienze in Italia con le maglie della Roma e appunto dei partenopei. Kostas Manolas: quali sono state le sue parole? Il difensore greco, ai microfoni della trasmissione ellenica Super Baia live, ha esordito spiegando il motivo del suo ritorno in patria: “L’Olympiacos è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) Se i tifosi dell’Olympiacos hanno accolto con entusiamo il suo ritorno in patria, non altrettanto si può dire per quelli delche si sono sentiti traditi. A questo proposito,è uscito allo scoperto spiegando il motivo della sua scelta, fatta ancor prima della sessione invernale di calciomercato, e ricordando positivamente le sue esperienze in Italia con le maglie della Roma e appunto dei partenopei.: quali sono state le sue parole? Il difensore greco, ai microfoni della trasmissione ellenica Super Baia live, ha esordito spiegando il motivo del suo ritorno in patria: “L’Olympiacos è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che ...

