Kanye West come Babbo Natale: il rapper regala 4mila giocattoli ai bambini poveri di un quartiere di Chicago (Di martedì 21 dicembre 2021) Kanye West si è trasformato in un novello Babbo Natale e ha comprato e donato ben 4mila giocattoli ai bambini bisognosi di Englewood, quartiere 'difficile' nell'area sud della città di Chicago. 'E' il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021)si è trasformato in un novelloe ha comprato e donato benaibisognosi di Englewood,'difficile' nell'area sud della città di. 'E' il ...

Advertising

gioialapiana_ : kanye west migliore scoperta - statodelsud : Kanye West ha comprato 4.000 giocattoli per i bambini di Chicago - Pino__Merola : Kanye West ha comprato 4.000 giocattoli per i bambini di Chicago - sydbarrett76 : @augustociardi75 in certi campi successo e talento sono inversamente proporzionali, pensa a Kanye west e Nicky Mina… - carlottaghini1 : vorrei sapere cosa passa per la testa di kanye west -