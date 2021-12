Kabir Bedi: “La mia carriera è cominciata quando intervistai i Beatles. La mia famiglia? Un’altra parte della mia vita: mio padre ha guarito molti malati gravi” (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è un biopic che vive di grazia e di umanità come nessun’altro. S’intitola Storie che vi devo raccontare (Mondadori) e l’ha scritto Kabir Bedi. Il Sandokan che fece sfracelli nazionalpopolari su Rai1 nell’inverno del 1976 registrando 27 milioni di telespettatori in media su sei episodi, diventando il programma più seguito nella storia della tv italiana. Bedi, oggi 75enne, è nato a Lahore ancora in India nel 1946 (oggi in Pakistan) e ha avuto una carriera luminosa di oltre quarant’anni incontrando le grandi produzioni di Bollywood e Hollywood. Insomma, una star. Eppure nell’approcciarsi alla propria biografia ecco il taglio intimo, personale, profondo che non t’aspetti. C’è sì il glamour dello showbiz, ma anche i tanti e difficili rapporti di cuore, gli anni dei fallimenti finanziari, il dramma del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è un biopic che vive di grazia e di umanità come nessun’altro. S’intitola Storie che vi devo raccontare (Mondadori) e l’ha scritto. Il Sandokan che fece sfracelli nazionalpopolari su Rai1 nell’inverno del 1976 registrando 27 milioni di telespettatori in media su sei episodi, diventando il programma più seguito nella storiatv italiana., oggi 75enne, è nato a Lahore ancora in India nel 1946 (oggi in Pakistan) e ha avuto unaluminosa di oltre quarant’anni incontrando le grandi produzioni di Bollywood e Hollywood. Insomma, una star. Eppure nell’approcciarsi alla propria biografia ecco il taglio intimo, personale, profondo che non t’aspetti. C’è sì il glamour dello showbiz, ma anche i tanti e difficili rapporti di cuore, gli anni dei fallimenti finanziari, il dramma del ...

Ultime Notizie dalla rete : Kabir Bedi Chi è Kabir Bedi, l'ex Sandokan al Gf Vip Kabir Bedi è un famoso attore, noto per aver dato il volto a Sandokan, pronto ad entrare nella casa più spiata d'Italia . Scopriamo meglio chi è. Chi è Kabir Bedi Kabir Bedi è un attore nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, nel Punjab Pakistano. La sua fama, che ha raggiunto picchi importanti anche in Italia, è dovuta principalmente all'aver interpretato il ...

Alessandro Basciano entra nella casa del Grande Fratello Vip 6? L'indiscrezione sull'ex di Uomini e Donne Oltre alle voci su Eva Grimaldi e Kabir Bedi sono arrivate dunque quelle su Alessandro Basciano , ex volto noto dei programmi tutti sentimenti di U omini e Donne e Temptation Island . Alessandro ...

Kabir Bedi: “La mia carriera è cominciata quando intervistai i Beatles Il Fatto Quotidiano Il ritorno di Sandokan Tutto quello che c'è da sapere su Il ritorno di Sandokan: stagioni, episodi, trama, genere, cast e trailer in collaborazione con MYmovies.

Kabir Bedi, ricordate quando faceva Sandokan? Che lavoro fa oggi? Dove vive? Tutto sull’attore Kabir Bedi è entrato nel cuore dei telespettatori per la sua interpretazione magistrale del noto Sandokan. Ma cosa fa oggi? E dove vive?

