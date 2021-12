Juventus U23-Pergolettese, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 21 dicembre 2021) Assalto all’ennesima qualificazione in zona playoff e fuga costante dalla possibilità di disputare le forche caudine dei playout. Due obiettivi diversi di classifica che nascondono, però, una verità assoluta (e da tenere d’occhio) per entrambe le compagini: la graduatoria è corta, bastano due risultati negativi per vedere svanire i target prefissati ad inizio stagione. Lo sanno bene, questo, Juventus U23 e Pergolettese: i piccoli bianconeri sono al sesto posto della classifica con 27 punti incamerati fin qui, nelle ultime cinque hanno messo insieme sei punto frutto di due vittorie (le ultime due) e tre sconfitte; gli ospiti sono quattordicesimi con 21 punti ed arrivano al match forti di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Juventus U23-Pergolettese è una sfida fondamentale per entrambe le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Assalto all’ennesima qualificazione in zona playoff e fuga costante dalla possibilità di disputare le forche caudine dei playout. Due obiettivi diversi di classifica che nascondono, però, una verità assoluta (e da tenere d’occhio) per entrambe le compagini: la graduatoria è corta, bastano due risultati negativi per vedere svanire i target prefissati ad inizio stagione. Lo sanno bene, questo,U23 e: i piccoli bianconeri sono al sesto posto della classifica con 27 punti incamerati fin qui, nelle ultime cinque hanno messo insieme sei punto frutto di due vittorie (le ultime due) e tre sconfitte; gli ospiti sono quattordicesimi con 21 punti ed arrivano al match forti di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.U23-è una sfida fondamentale per entrambe le ...

