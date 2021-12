Juventus, Szczesny: «Giochiamo con la puzza sotto al naso. Non va bene» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Cagliari Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. ANALISI – «Abbiamo lavorato ma c’è ancora tanto da migliorare. Sull’1-0 a volte siamo bassi, ci sentiamo comodi così, ma non va bene. Giochiamo con la puzza sotto il naso che non va bene, anche se oggi abbiamo portato a casa il risultato». RITMI BASSI NEL SECONDO TEMPO – «È successo tante volte, anche a Venezia. Nel secondo tempo Giochiamo bassi, ma tocca a noi perché non si può abbassare il livello di energie e concentrazione. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Wojciech, portiere della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Cagliari Wojciech, portiere della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. ANALISI – «Abbiamo lavorato ma c’è ancora tanto da migliorare. Sull’1-0 a volte siamo bassi, ci sentiamo comodi così, ma non vacon lailche non va, anche se oggi abbiamo portato a casa il risultato». RITMI BASSI NEL SECONDO TEMPO – «È successo tante volte, anche a Venezia. Nel secondo tempobassi, ma tocca a noi perché non si può abbassare il livello di energie e concentrazione. ...

