Juventus, l’aumento di capitale è già stato sottoscritto al 98,45% (Di martedì 21 dicembre 2021) La Juventus sta per completare l’aumento di capitale da 400 milioni di euro. La società bianconera fa sapere, attraverso un comunicato, ha fornito aggiornamenti in merito a tale vicenda: “A seguito della vendita nel corso della prima seduta di Borsa del 20 dicembre 2021 di tutti i rimanenti 109.700.640 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, sono state sottoscritte 80.204.733 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus rivenienti dall’esercizio di 89.116.370 Diritti Inoptati. Tenuto conto che durante il periodo di offerta in opzione sono state sottoscritte 1.098.496.206 Nuove Azioni, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 1.178.700.939 Nuove Azioni, pari al 98,45% delle Nuove Azioni offerte nel contesto dell’aumento di capitale in opzione, ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Lasta per completaredida 400 milioni di euro. La società bianconera fa sapere, attraverso un comunicato, ha fornito aggiornamenti in merito a tale vicenda: “A seguito della vendita nel corso della prima seduta di Borsa del 20 dicembre 2021 di tutti i rimanenti 109.700.640 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, sono state sottoscritte 80.204.733 azioni ordinarie di nuova emissionerivenienti dall’esercizio di 89.116.370 Diritti Inoptati. Tenuto conto che durante il periodo di offerta in opzione sono state sottoscritte 1.098.496.206 Nuove Azioni, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 1.178.700.939 Nuove Azioni, pari al 98,45% delle Nuove Azioni offerte nel contesto deldiin opzione, ...

