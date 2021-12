Juventus, contro il Cagliari non basterà il “corto muso” (Di martedì 21 dicembre 2021) Allegri dovrà ridare alla Juventus l’identità di imbattibile, soprattutto in partite contro squadre in difficoltà “Posso accettare errori tecnici, ma non di mentalità, non possiamo perdere punti contro le piccole“ – con queste parole De Ligt si è preso la scena e la Juventus sulle spalle. Una dichiarazione da leader che mette in evidenza tutti i problemi che i bianconeri si portano da qualche anno. Allegri dovrà ricercare quella identità che ha contraddistinto la squadra e che ha reso l’Allianz Stadium un fortino e quello status passa per dei momenti di crescita. Gestore o allenatore: cosa serve di più alla Juventus? Allegri in questi mesi ha mostrato qualche difficoltà di adattamento, dovuto alla sua assenza dal calcio per due anni. La maschera del “corto ... Leggi su zon (Di martedì 21 dicembre 2021) Allegri dovrà ridare allal’identità di imbattibile, soprattutto in partitesquadre in difficoltà “Posso accettare errori tecnici, ma non di mentalità, non possiamo perdere puntile piccole“ – con queste parole De Ligt si è preso la scena e lasulle spalle. Una dichiarazione da leader che mette in evidenza tutti i problemi che i bianconeri si portano da qualche anno. Allegri dovrà ricercare quella identità che ha contraddistinto la squadra e che ha reso l’Allianz Stadium un fortino e quello status passa per dei momenti di crescita. Gestore o allenatore: cosa serve di più alla? Allegri in questi mesi ha mostrato qualche difficoltà di adattamento, dovuto alla sua assenza dal calcio per due anni. La maschera del “...

