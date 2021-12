Juventus-Cagliari, turno di riposo per Cuadrado: la formazione | VIDEO (Di martedì 21 dicembre 2021) Stasera, ore 20:45, si disputerà Juventus-Cagliari. Il tecnico Massimiliano Allegri medita di lasciare a riposo l'esterno colombiano Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 dicembre 2021) Stasera, ore 20:45, si disputerà. Il tecnico Massimiliano Allegri medita di lasciare al'esterno colombiano

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #JuveCagliari: 'Partita delicata da vincere per giocarci la stagione nei prossimi due mesi. Chiesa, Dan… - GiovaAlbanese : #Chiellini e #Dybala oggi hanno lavorato ancora a parte, difficile che tornino a disposizione col Cagliari. #Juventus - juventusfc : Alle 14 tutti collegati su @JuventusTV per l'ultima conferenza del 2021 di Mister #Allegri! ??… - Quellidelsito : RT @CagliariNews24: #Cagliari, contro la Juventus serve rabbia: questa sera l’ultima del 2021 - sportface2016 : #JuventusCagliari oggi in tv: ecco come vedere la sfida di #SerieA -