Juventus Cagliari LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di martedì 21 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Cagliari si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juventus Cagliari 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juventus Cagliari 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, ilvalido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Allianz,si affrontano nelvalido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #JuveCagliari: 'Partita delicata da vincere per giocarci la stagione nei prossimi due mesi. Chiesa, Dan… - juventusfc : Alle 14 tutti collegati su @JuventusTV per l'ultima conferenza del 2021 di Mister #Allegri! ??… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Allegri pre #JuveCagliari ?? LIVE su @JuventusTv: - Calcio_Casteddu : ?? Giocatori eupurati, infortunati e squalificati. ???? #Cagliari in emergenza allo #Stadium. ? Le scelte definitive… - Quemnarra : ??21/12 ? 16:45 ?Juventus X Cagliari?? ??FOX Sports ???Nivaldo Prieto @nivaldoprieto ???Gian Oddi @gianoddi ???Allian… -