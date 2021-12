Juventus-Cagliari | le formazioni ufficiali | un’inaspettata riconferma per Allegri

(Di martedì 21 dicembre 2021) La, dopo i numerosi passi falsi del girone d’andata, cercherà di concludere la prima parte di stagione con una vittoria. Massimilianonon si fida della classifica dei sardi e reclama cautela e concentrazione. D’altro canto, Walter Mazzarri, in un clima tutt’altro che sereno, tenterà il colpaccio per risanare un ambiente sempre più cupo. Nell’anticipo di Serie A, match di fine anno dell’Allianz Stadium, il tecnico bianconeroArthur in mezzo al campo. L’allenatore degli isolani non rischia l’acciaccato Nandez:(4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean.(3-5-2) Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni; Lykogiannis, Deiola, Grassi, Bellanova, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro. POTREBBE ...

L'ultima giornata di Serie A del 2021 , la 19esima, arriva con un turno infrasettimanale spalmato tra stasera e domani. Oggi alle 20.45 in campo Genoa - Atalana e. Invece niente Udinese - Salernitana, in programma oggi alle 18.30, perchè i campani non sono partiti per Udine, dopo che sono emersi dei casi di Covid - 19 e l'Asl li ha bloccati.... un 3 - 5 - 2 che è lo stesso del 4 - 0 di, con la differenza che la Salernitana non sarà ... al Napoli era stata vietata la trasferta a Torino, lasi era comunque presentata in campo ...I bianconeri in campo per l'ultima partita del 2021 in programma questa sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Cagliari, e che chiuderà il girone di andata ...TORINO. Questa sera all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra Juventus e Cagliari, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Bianconeri ...