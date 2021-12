Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: sorpresa Pereiro! (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 19º turno infrasettimanale di Serie A si apre questa sera con Juventus-Cagliari: da pochi minuti sono state comunicate le formazioni ufficiali titolari all’“Allianz Stadium”. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le 20:45 e in contemporanea sarà giocata Genoa-Atalanta al “L. Ferraris” di Marassi. I precedenti a Torino fra piemontesi e sardi pendono inesorabilmente in favore dei bianconeri. Gli isolani, infatti, in 40 partite disputate in trasferta hanno sconfitto la Juventus soltanto due volte, la prima nel 1968/69 e la seconda nel gennaio del 2009, quando sulla panchina rossoblù sedeva proprio l’attuale tecnico bianconero Massimiliano Allegri e la Juve non giocava ancora allo “Stadium”. Nei restanti precedenti sono maturate 24 vittorie bianconere e 14 pareggi, benché l’ultimo di questi ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 19º turno infrasettimanale di Serie A si apre questa sera con: da pochi minuti sono state comunicate letitolari all’“Allianz Stadium”. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le 20:45 e in contemporanea sarà giocata Genoa-Atalanta al “L. Ferraris” di Marassi. I precedenti a Torino fra piemontesi e sardi pendono inesorabilmente in favore dei bianconeri. Gli isolani, infatti, in 40 partite disputate in trasferta hanno sconfitto lasoltanto due volte, la prima nel 1968/69 e la seconda nel gennaio del 2009, quando sulla panchina rossoblù sedeva proprio l’attuale tecnico bianconero Massimiliano Allegri e la Juve non giocava ancora allo “Stadium”. Nei restanti precedenti sono maturate 24 vittorie bianconere e 14 pareggi, benché l’ultimo di questi ...

