Juventus-Cagliari 2-0 | Mazzarri | “Ci gira tutto male ma la squadra ha reagito”

Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Cagliari 2-0, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2021/2022. Per i sardi è arrivata la terza sconfitta consecutiva. L'ultima vittoria risale addirittura alla metà di ottobre (3-1 contro la Sampdoria in casa). Queste le dichiarazioni del tecnico toscano: "Oggi ho visto quello che ho visto prima dei due 4-0, che ci hanno fatto tanto male. Stasera però la squadra ha reagito bene sapendo. Nel secondo tempo soprattutto meritavamo sicuramente il pareggio. Penso alle occasioni di Dalbert e Joao Pedro. "I ragazzi hanno giocato ma purtroppo abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo. E' un'annata in cui non ci dice bene. Ci gira anche ...

