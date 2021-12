Juventus - Cagliari 2 - 0 | Kean la apre | Bernardeschi la chiude Champions a - 4

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sinel miglior dei modi il 2001 della, che batte ile sfrutta così lo 0 - 0 fra Genoa e Atalanta per portarsi a - 4 dai nerazzurri, quarti in classifica. All'Allianz Stadium ...

forumJuventus : Allegri pre #JuveCagliari: 'Partita delicata da vincere per giocarci la stagione nei prossimi due mesi. Chiesa, Dan… - juventusfc : Alle 14 tutti collegati su @JuventusTV per l'ultima conferenza del 2021 di Mister #Allegri! ??… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Allegri pre #JuveCagliari ?? LIVE su @JuventusTv: - FrammentiBN : Juventus - Cagliari. Analisi post partita - enrico_gasta : RT @90ordnasselA: Inter-Cagliari 33.712 spettatori Juventus-Cagliari 11.172 spettatori -

...30 Lecce - Vicenza CALCIO - SERIE A 18:30 Udinese - Salernitana 20:45 Genoa - Atalanta 0 - 0 20:452 - 0 CALCIO - SERIE A 16:30 Sassuolo - Bologna 16:30 Venezia - Lazio 18:30 ..."Sarei contento ad arrivare a fine febbraio con il distacco di oggi", il commento dell'allenatore della Juve Allegri dopo la vittoria sul. "I primi due mesi dell'anno saranno fondamentali perché abbiamo una serie di scontri diretti, poi se la vedranno fra loro...".TORINO - I bergamaschi non vanno oltre lo 0-0 contro il Genoa a Marassi. La squadra di Allegri ne approfitta battendo il Cagliari per 2-0 con reti di Kean e Bernardeschi. La Juventus accorcia sui nera ...PAGELLE JUVE Szczesny 6,5 Graziato da Dalbert, gran riflessi su Joao Pedro Cuadrado 5,5 Pennella cross e corner taglienti ma non segue il taglio di Dalbert e rischia grosso Bonucci 6 ...