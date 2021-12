Juventus Cagliari 2-0: Kean e Bernardeschi lanciano la rimonta bianconera (Di martedì 21 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Allianz, Juventus e Cagliari si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi Juventus Cagliari 2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia allo Stadium 3? Occasione De Ligt – Punizione scodellata in area da Cuadrado, prolunga Alex Sandro e per poco De Ligt non arriva sul secondo palo 4? Colpo di testa Kean – Juve vicina al vantaggio! Corner sul secondo palo di Cuadrado, De Ligt fa sponda per il colpo di testa Kean che spedisce alto da un metro 8? Buon avvio della Juve – Che fa subito la partita, si difende il Cagliari per ora 11? ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia allo Stadium 3? Occasione De Ligt – Punizione scodellata in area da Cuadrado, prolunga Alex Sandro e per poco De Ligt non arriva sul secondo palo 4? Colpo di testa– Juve vicina al vantaggio! Corner sul secondo palo di Cuadrado, De Ligt fa sponda per il colpo di testache spedisce alto da un metro 8? Buon avvio della Juve – Che fa subito la partita, si difende ilper ora 11? ...

