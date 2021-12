Juventus-Cagliari 2-0: Allegri vede il quarto posto, Mazzarri adesso rischia (Di martedì 21 dicembre 2021) Kean e Bernardeschi salvano la Juve da un Natale complicato, la goffa deviazione di Moise trasforma in oro un tiro cross di Bernardeschi, e nel finale l?ex viola di mette in proprio e trova il... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 dicembre 2021) Kean e Bernardeschi salvano la Juve da un Natale complicato, la goffa deviazione di Moise trasforma in oro un tiro cross di Bernardeschi, e nel finale l?ex viola di mette in proprio e trova il...

