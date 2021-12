Juventus-Cagliari 2-0 | Allegri | “Gennaio mese importante”

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato al termine della convincente vittoria per due a zero contro ildi Mazzarri.: “Servono più goal” Il tecnico toscano ha parlato cosi della prestazione delle due punte: “Alvaro con la squadra chiusa era nervoso e faceva più fatica a gestire la palla e non si muoveva. Ho preferito mettere Kean, che è stato bravo nel gol. Morata ha tratto giovamento dalla nuova posizione, così come tutta la squadra, trovando più campo a disposizione“. Sui pochi goal arrivati dai centrocampisti: “Arthur non ha grandi gol, Locatelli ne ha qualcuno in più e credo ne abbia fatti tre. Devono segnare McKennie e Rabiot. Adrien tende ad abbassarsi troppo, nel primo tempo non ha avuto una buona lettura e su questo ...