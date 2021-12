Juventus, Bernardeschi: «Puzza sotto al naso? Non siamo il Real Madrid» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Cagliari Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. 500 GIORNI SENZA SEGNARE – «Direi troppi. Sono contento, mi sono goduto tutto. Sono felice, felice per la squadra, era importante vincere e dare una dimostrazione. È bello chiudere l’anno così». PIU’ LIBERO SENZA DYBALA E CHIESA – «Non è questione di chi c’è, ma anche dell’avversario. Ogni partita è a sè. Quando ci sono Dybala e Chiesa, uno fa una corsa in più senza problemi. Ciò che conta è trovare la sinergia di squadra, trovare il compagno che fa una corsa in più». SPOGLIATOIO – «Quando si incontrano delle difficoltà vengono a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Federico, attaccante della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Cagliari Federico, attaccante della, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. 500 GIORNI SENZA SEGNARE – «Direi troppi. Sono contento, mi sono goduto tutto. Sono felice, felice per la squadra, era importante vincere e dare una dimostrazione. È bello chiudere l’anno così». PIU’ LIBERO SENZA DYBALA E CHIESA – «Non è questione di chi c’è, ma anche dell’avversario. Ogni partita è a sè. Quando ci sono Dybala e Chiesa, uno fa una corsa in più senza problemi. Ciò che conta è trovare la sinergia di squadra, trovare il compagno che fa una corsa in più». SPOGLIATOIO – «Quando si incontrano delle difficoltà vengono a ...

