Juventus | Arthur verso la cessione | la Liga chiama!

Il divorzio tra la Juventus e Arthur è nell'aria da tempo e Federico Pastorello, agente del calciatore, sta lavorando per trovargli una nuova squadra. Per il centrocampista, nei giorni scorsi accostato anche alla Lazio, è importante trovare una squadra dove possa giocare con continuità per non perdere di vista il mondiale. Secondo Tuttosport, il Siviglia ha mostrato un timido interesse. La destinazione è gradita al calciatore che è pronto a lasciare la Juventus. Attualmente la pista spagnola sembrerebbe percorribile. Ilaria Pacilio

