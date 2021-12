Juventus | Allegri | “Con il panettone mi sono portato avanti” | VIDEO

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #JuveCagliari: 'Partita delicata da vincere per giocarci la stagione nei prossimi due mesi. Chiesa, Dan… - juventusfc : Chiudere l'anno con una vittoria. La direzione indicata da Mister #Allegri ???????? #JuveCagliari… - juventusfc : Alle 14 tutti collegati su @JuventusTV per l'ultima conferenza del 2021 di Mister #Allegri! ??… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@juventusfc, #Allegri: 'Con il panettone mi sono portato avanti' | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #Juventus… - MondoBN : CORSPORT, Max: la verità in due -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

e lanon vogliono rischiare e quindi la "Joya" salterà per precauzione anche la sfida interna contro il Cagliari. Il 4 - 3 - 3 bianconero non cambia interpreti in attacco mentre un ...Per quanto concerne il Real Madrid, lametterebbe volentieri le mani su Vinicius, ma i '... ma con doti indiscutibili, che adpiacciono moltissimo.Juve Cagliari, esclusione eccellente dal 1': Allegri non si fida. Il tecnico bianconero fa a meno di uno dei suoi titolarissimi Oltre alla precauzione per gli acciaccati (Dybala e Chiellini), Allegri ...Juventus-Cagliari Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Cagliari, partita valida per la 19a giornata di Serie A (ultima partita dell'anno 2021 ...