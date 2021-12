Juventus | 3 motivi per cui Allegri non può fare a meno di Cuadrado

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 21 dicembre 2021) La, dopo il pari con il Venezia, ha vinto una partita fondamentale. Protagonista, sempre più determinante per i bianconeri.(Getty Images)Nella nebbia del Dall’Ara, lasi è imposta due a zero grazie alle reti di Morata e; vittoria importantissima per la rincorsa Champions dei bianconeri. I ragazzi di, infatti, raggiungono Roma e Fiorentina a trentuno punti e si portano a sole sei lunghezze di distanza dall’Atalanta quarta. Ora, per Bonucci e compagni l’ultimo impegno, prima della sosta natalizia, in programma domani sera contro un Cagliari sempre più disperato; match da non sbagliare per andare alla pausa nel migliore dei modi. Il successo di sabato è arrivato grazie ad una prestazione convincente, in condizioni ambientali non ...