Juve vs Cagliari | per i sardi un solo successo nelle prime 18 gare

La Juventus chiuderà il 2021 con almeno 10 sconfitte in Serie A; nel XXI secolo, soltanto in un'altra occasione i bianconeri avevano collezionato almeno altrettanti KO in un anno solare nella competizione: 12, nel 2010; . Inoltre la Juventus ha subito 42 gol nel 2021: l'ultima volta che ne ha incassati di più nel massimo torneo risale al 2010 (52). La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 gare di Serie A contro il Cagliari: fa eccezione in questo parziale un 2-0 per i sardi, nel luglio 2020, con Walter Zenga in panchina, quando i bianconeri però avevano già vinto matematicamente lo Scudetto. La Juventus ha conquistato i tre punti in ciascuna delle cinque sfide interne più recenti contro il Cagliari in campionato, con un punteggio aggregato di 16-1.

