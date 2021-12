Juve, scelto il nuovo attaccante: Kaio Jorge verso l’addio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il mercato di gennaio della Juve potrebbe partire con la cessione di Kaio Jorge in prestito. Occhio anche al possibile affondo su Vlahovic o Scamacca Il mercato della Juve partirà con l’affondo deciso su un nuovo centravanti, un attaccante capace di difendere palla spalle alla porta per favorire l’inserimento dei centrocampisti. Vlahovic resta il primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il mercato di gennaio dellapotrebbe partire con la cessione diin prestito. Occhio anche al possibile affondo su Vlahovic o Scamacca Il mercato dellapartirà con l’affondo deciso su uncentravanti, uncapace di difendere palla spalle alla porta per favorire l’inserimento dei centrocampisti. Vlahovic resta il primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

filippocrudo : @FBiasin La juve ha scelto di vivere in simbiosi con i procuratori. Nel bene e nel male. - Rougenoir1978 : @GreenMidnight1 Credo che abbiano scelto la strada più rapida e indolore per tutti, tenendo conto che siamo in Ital… - FabrizioSapia : @Nicholas_EffeTi @AlessioPay Nessuno può affermare con certezza né che l'avesse né che non l'avesse, visto che 2 la… - SCUtweet : @insiderismoo @mike_fusco @F1N1no La Juve ha scelto Vlahovic per Giugno; se non riesce, va su Scamacca + 1 altro es… - Juventina962 : @RaimondoSecci A casa mia la Juventus è una religione e se non lo fosse stata io sceglievo comunque madame.. è una… -