Joe Biden e la sfida della variante Omicron | Dobbiamo essere preoccupati ma non è come il 2020

(Di martedì 21 dicembre 2021) "Non c'è ragione di farsi prendere dal panico. I non vaccinati hanno buone ragioni per, mentre i vaccinati e chi ha fatto il booster, molti di meno, potranno passare le festività di fine annoprogrammato", ha detto il presidente parlando in diretta Tv

AmbasciataUSA : Cina, NATO, Ucraina, lotta al #COVID19, l'intesa speciale tra il Presidente Joe Biden e il Presidente del Consiglio… - magno_patrizia : Joe Biden dice che si è fatto la terza dose del siero magico dopo 6 mesi, da noi dopo 5! Il suo appello è anche di…

"Dobbiamo preoccuparci tutti dalla variante Omicron ma niente panico se siete vaccinati con le tre dosi. Fate la dose di richiamo". Dalla Casa Bianca il presidente americanoparla della variante Omicron e le misure messe in campo per arginare l'aumento dei contagi. E fa il suo appello alla vaccinazione, annunciando anche di dover mantenere l'equilibrio sullo ...Dalla Casa Bianca il discorso del presidente americanosulla variante Omicron e le misure messe in campo per arginare l'aumento dei ...Così il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla nazione dell'emergenza legata alla variante Omicron. "Chi non si vaccina rischia di ammalarsi in maniera più grave e rischia la morte", ha detto Biden, ...Roma, 21 dic. (LaPresse) – “Anche l’ex presidente Donald Trump ha ricevuto la terza dose del vaccino” contro il Covid-19, il booster è “una delle poche cose su cui siamo d’accordo”. Lo ha detto il ...