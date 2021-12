“Jingle bells” cantata da Pregliasco & friends | per i virologi siamo tutti dei bambini c*glioni Video

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic — «Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci» sulle note del natalizio, intonato dalle stentate voci dei, Crisanti e Bassetti. E’ evidente che gli italiani sono un popolo di, da prendere per mano, accompagnare all’hub, carezzare sulla testa e a cui consegnare il bel «certificato di coraggio e senso civico» e come tali vanno trattati: a suon di canzoncine per deficienti. Lo pensa chi è stato — più o meno direttamente — incaricato di «traghettarci» fuori dalla pandemia (o di farcelo pensare) lo ritiene chi ci governa, lo pensano gli stessi italiani che plaudono — e lo hanno fatto in tanti — all’iniziativa, ed evidentemente gli va bene così. Sì sì sì vax attesta una volta di più tale convinzione....

