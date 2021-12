Jessica Alves amo Giacomo Urtis mi ha promesso un figlio

(Di martedì 21 dicembre 2021)hanno avuto una storia d’amore prima che lei capisse di essere una donna transgender ed iniziasse il percorso di transizione MtF. Quandoha fatto coming out come donna trans,non l’ha lasciata ma anzi, l’ha supportata in tutto aiutandola anche con piccoli interventi estetici.qualche tempo

è tornata a parlare della sua relazione con Giacomo Urtis, dicendosi ancora innamorata a speranzosa in un ritorno di fiamma Come molti già sapranno, Giacomo Urtis e(alias ...Ormai non è un segreto che tra, conosciuta in Italia dapprima come il Ken umano e poi la Barbie umana, e Giacomo Urtis ci sia stata una storia d'amore molto importante . L'attuale concorrente del 'Grande Fratello Vip'...Spunta un presunto figlio segreto del famoso chirurgo estetico e concorrente del GF Vip 6, Giacomo Urtis e la promessa che dovrà mantenere.Giacomo Urtis in passato ebbe una storia d’amore con Jessica Alves, prima che lei capisse per l’appunto di essere una donna ...