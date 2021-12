Jean Alesi arrestato per aver lanciato un petardo contro la finestra del cognato (Di martedì 21 dicembre 2021) Guai per l'ex pilota di F1 Jean Alesi . L'ex ferrarista è stato arrestato ad Avignone per aver fatto esplodere la finestra del cognato con un enorme petardo . Alesi, 57 anni, ha ammesso di aver ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Guai per l'ex pilota di F1. L'ex ferrarista è statoad Avignone perfatto esplodere ladelcon un enorme, 57 anni, ha ammesso di...

Advertising

rtl1025 : ?? Jean #Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fat… - Gazzetta_it : #F1, arrestato Jean Alesi, ex pilota della Ferrari - KingEric_VII : RT @rtl1025: ?? Jean #Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fatto esploder… - RaiSport : ?? Petardo contro la finestra del cognato, fermato #JeanAlesi L'uomo si sta separando dalla sorella dell'ex pilota F… - MarcoM267 : RT @rtl1025: ?? Jean #Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fatto esploder… -