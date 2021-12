Jean Alesì arrestato: ha danneggiato la proprietà altrui con ordigno esplosivo (Di martedì 21 dicembre 2021) Un pilota famosissimo di Formula Uno arrestato in Francia. Il protagonista di questa bravata, terminata con il danneggiamento della proprietà privata del cognato, è Jean Alesì, ex corridore (tra le altre scuderie) della Ferrari dal 1991 al 1995. Antoine Wolff, vice procuratore di Nimes, ha ufficializzato le voci: “Jean Alesi è stato arrestato lunedì pomeriggio per aver danneggiato la proprietà altrui per mezzo di un ordigno esplosivo!” Jean Alesì arrestato: il fatto I fatti in questione, responsabili dell’arresto del transalpino, sono avvenuti a Villeneuve-le’s-Avignon, la città natale del 57enne ex pilota della Ferrari, Benetton, Sauber, Prost e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Un pilota famosissimo di Formula Unoin Francia. Il protagonista di questa bravata, terminata con il danneggiamento dellaprivata del cognato, è, ex corridore (tra le altre scuderie) della Ferrari dal 1991 al 1995. Antoine Wolff, vice procuratore di Nimes, ha ufficializzato le voci: “Alesi è statolunedì pomeriggio per averlaper mezzo di un!”: il fatto I fatti in questione, responsabili dell’arresto del transalpino, sono avvenuti a Villeneuve-le’s-Avignon, la città natale del 57enne ex pilota della Ferrari, Benetton, Sauber, Prost e ...

Jean Alesi, arrestato dalla Polizia. L'ex pilota Ferrari ha lanciato un petardo contro la finestra del cognato Jean Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fatto esplodere un grosso petardo contro la finestra dell'ufficio del cognato. 'Jean Alesi è stato arrestato lunedì intorno alle 16 per aver danneggiato la proprietà altrui per mezzo di un ordigno esplosivo', ha detto il vice procuratore di NŒmes, Antoine Wolff. I fatti ...

