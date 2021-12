Jean Alesi, arrestato dalla Polizia. L'ex pilota Ferrari ha lanciato un petardo contro la finestra del cognato (Di martedì 21 dicembre 2021) Jean Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla Polizia per aver fatto esplodere un grosso petardo contro la finestra dell'ufficio del cognato. 'Jean Alesi ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021), exdi Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentitoper aver fatto esplodere un grossoladell'ufficio del. '...

Advertising

rtl1025 : ?? Jean #Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fat… - Gazzetta_it : #F1, arrestato Jean Alesi, ex pilota della Ferrari - EvaMari19467700 : Ha assicurato di non essere in polemica con il cognato. Stava solo facendo le prove generali per Capodanno...… - nichilismattivo : Ma è un fenomeno sto qua ! ?? - Luxgraph : F1, Jean Alesi fermato dalla polizia: ha danneggiato l'ufficio del cognato -