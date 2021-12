Jane Fonda | 5 film impegnati dell’attrice-attivista

(Di martedì 21 dicembre 2021)è un’attrice che evoca le sue numerose trasformazioni. Dalle commedie romantiche a quei drammi politicamenteche la distingueranno nella Hollywood degli anni ’70, all’aerobica, ai ruoli televisivi. Una donna capace di reinventarsi, un personaggio pubblico che non ha temuto di mettere la coerenza politica davanti alla propria carriera ed un’attrice dal talento straordinario. Ne sono prova i due premi Oscar ricevuti nel 1972 per “Una squillo per l’ispettore Klute” e nel 1979 per “Tornando a casa“. Qui di seguito, ricordiamo le interpretazioni diin 5 dei suoipiùin 5Dopo il successo conquistato con “A piedi nudi nel parco” ...

Non è stato assolutamente semplice scegliere i cinque film in streaming per rendere omaggio a, leggenda vivente del cinema americano, un'attrice che ha unito la sua classe cristallina a ...Attivista politica, attrice due volte premiata agli Oscar, oggi Jane Fonda compie 84 anni. La celebriamo con 5 dei suoi ruoli più impegnati.L'attrice due volte premio Oscar compie oggi 84 anni. Ecco per voi i migliori film in streaming di una carriera incredibile.