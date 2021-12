Italia, 500mila lavoratori del comparto turismo a rischio reddito zero (Di martedì 21 dicembre 2021) Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Fto, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, in una nota congiunta del comparto turistico Italiano, denunciano la latitanza del Governo Italiano nell’affrontare i problemi del settore. “A pochi giorni dalla scadenza della possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali di emergenza e delle tutele volte a salvaguardare l’occupazione, fissata al 31 dicembre 2021, ancora non si conosce se tali misure saranno prorogate e in che termini: una situazione gravissima che coinvolge le famiglie di oltre cinquecentomila lavoratori“. I sindacati chiedono la proroga al 30 giugno 2022 delle attuali tutele e della possibilità di accesso agli ammortizzatori al fine di poter garantire la continuità occupazionale ai lavoratori impiegati. “Si tratta di preservare le professionalità del ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 21 dicembre 2021) Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Fto, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, in una nota congiunta delturisticono, denunciano la latitanza del Governono nell’affrontare i problemi del settore. “A pochi giorni dalla scadenza della possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali di emergenza e delle tutele volte a salvaguardare l’occupazione, fissata al 31 dicembre 2021, ancora non si conosce se tali misure saranno prorogate e in che termini: una situazione gravissima che coinvolge le famiglie di oltre cinquecentomila“. I sindacati chiedono la proroga al 30 giugno 2022 delle attuali tutele e della possibilità di accesso agli ammortizzatori al fine di poter garantire la continuità occupazionale aiimpiegati. “Si tratta di preservare le professionalità del ...

