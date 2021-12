IsThisOk | lo spot per la campagna inglese contro la violenza di genere | Video

Leggi su panorama

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, lancia la nuovadi sensibilizzazioneladi. Il filmato, postato sul suo profilo Twitter, racconta la storia di una ragazza che viene molestata di giorno mentre fa jogging, sui social media, in un bar e durante una serata fuori. "É tempo che i ragazzi e gli uomini si prendano le proprie responsabilità, rifiutando qualsiasi molestia o comportamento negativo nei confronti delle donne" ha dichiarato Burnham. Il tweet di Burnham ha ricevuto più di 10.000 retweet e 24.000 mi piace, mentre l'hashtagdopo poche ore dal lancio dellaè già finito tra i trendic topic di Twitter.