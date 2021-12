Istat | fatturato industria a ottobre + 2 | 8% | +16 | 9% anno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Istat fatturato

Prosegue a ottobre, per il quinto mese consecutivo, la crescita congiunturale deldell'industria . Secondo i dati dell', a ottobre ildell'industria, al netto dei fattori stagionali, segna un aumento congiunturale del 2,8%, con una crescita sia sul mercato interno (+3,4%) sia sull' estero (+1,4%). Nella ...A ottobre si stima che ildell'industria, al netto dei fattori stagionali, registri un aumento congiunturale del 2,8%... Lo comunica l', segnalando che per il quinto mese consecutivo ...(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Prosegue a ottobre, per il quinto mese consecutivo, la crescita congiunturale del fatturato dell'industria . Secondo i ...Vola il fatturato alimentare che fa segnare una crescita del 12,1% spinta dalla preoccupazione per la risalita dei contagi che portano italiani e stranieri a spendere più per fare festa a tavola in vi ...