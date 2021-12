Isfoa | Laurea a Mons Michele Pennisi | Arcivescovo siciliano antimafia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore, ha firmato il decreto magistrale per il conferimento aignordel Diploma diHonoris Causa in Cooperazione Internazionale, Sviluppo e Pace del Territorio. Il titolo è rilasciato dalla Facoltà di Scienze Sociali diignordell’Arcidiocesi di Monreale. A conferire il Diploma diHonoris Causa aignorsono stati Vincenzo Mallamaci, Nicolò Mannino e Giuseppe Matranga. Vincenzo Mallamaci è il pro rettore vicario generale di. Cardiologo di fama internazionale, è il presidente-fondatore ...

Vincenzo Mallamaci giornalista professionista Giuseppe SpecialeHonoris Causa in Economia e Tecnica della ComunicazioneManuela Arcuri Nicolò Mannino Salvatore Perillo...conseguito lamagistrale in Economia e Tecnica della Comunicazione con specializzazione in Media e Linguaggi audiovisivi, presso la Facoltà di Scienze aziendali e della Comunicazione di. ...Venerdì 17 novembre, presso il Palazzo Arcivescovile di Monrealesi, si è svolto un importante evento culturale dal titolo “Lasciatevi interpellare ...Sono quelli andati ad Alessio Manfredi Selvaggi, nominato “Alfiere della Repubblica” dal presidente della Repubblica Mattarella, «per la testimonianza, offerta anche attraverso testi scritti, sul valo ...