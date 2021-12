Iscrizioni a scuola, la piattaforma è attiva dal 20 dicembre: cosa si può fare e come funziona (Di martedì 21 dicembre 2021) Le Iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 inizieranno ufficialmente il 4 gennaio. Per non arrivare impreparati all’attesissimo momento, dal 20 dicembre è possibile procedere a un’abilitazione della piattaforma per imparare a conoscerla e a compilare correttamente la domanda. Ecco come funziona e come si fa ad accedere. Iscrizione a scuola, che cos’è la procedura di abilitazione attiva dal 20 dicembre Dal 4 al 28 gennaio 2022 i genitori potranno procedere a iscrivere i propri figli per l’anno scolastico 2022-2023, scegliendo l’istituto e l’indirizzo preferiti. Per arrivare preparati a questa importante scadenza è stata istituita una procedura per prendere confidenza con la piattaforma per l’iscrizione. È ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Leper l’anno scolastico 2022-2023 inizieranno ufficialmente il 4 gennaio. Per non arrivare impreparati all’attesissimo momento, dal 20è possibile procedere a un’abilitazione dellaper imparare a conoscerla e a compilare correttamente la domanda. Eccosi fa ad accedere. Iscrizione a, che cos’è la procedura di abilitazionedal 20Dal 4 al 28 gennaio 2022 i genitori potranno procedere a iscrivere i propri figli per l’anno scolastico 2022-2023, scegliendo l’istituto e l’indirizzo preferiti. Per arrivare preparati a questa importante scadenza è stata istituita una procedura per prendere confidenza con laper l’iscrizione. È ...

