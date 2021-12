Irccs Maugeri Pavia | una biblioteca per l’ambulatorio di oncologia

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Chi frequenta le sale d’attesa nelle cliniche e negli ospedali sa di cosa stiamo parlando. E’ tempo di vita, non tempo perso. E a volte un libro, qualcosa da condividere con gli altri, può aiutare”. Sono le parole di una delle pazienti dell’Unità didell’, tra le promotrici dellada oltre 350 volumi a disposizione di chi attende e di chi fa terapia, inaugurata proprio nella sala d’aspetto per la chemioterapia. L’input è arrivato dai pazienti, così come l’organizzazione in supporto dell’ospedale che si è messo a disposizione: “La sala d’attesa era stata ristrutturata qualche mese fa – spiega Giuseppe Laganga, direttore dell’pavese – abbiamo cercato di renderla più accogliente e più luminosa e questarientra in ...