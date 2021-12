iPhone 14 Pro | nuovi leak svelano sensori da 48 MP e tanto altro | sarà il migliore smartphone in vendita?

(Di martedì 21 dicembre 2021) Siamo pronti ad entrare nel 2022 e iniziano a fioccare i primi rumor sul prossimo14. Quanti megapixel avranno le sue fotocamere? Ma soprattutto, quante saranno e quali saranno? A sciogliere qualche nodo ci pensa il solito Ming-Chi Kuo della TF International Securities.14 introdurrà i 48 mp – 21122021 www.computermagazine.itIl 2022ovviamente l’anno di14, il prossimo dispositivo della mela in linea di successione che verrà presentato, come sempre, nel corso del mese di settembre. Si inizia a parlare di14 con l’analista Ming-Chi Kuo della TF International Securities, con il focus sulla fotocamera principale dello. 48 i megapixel che potremmo vedere spuntare sulla scocca posteriore del prossimo14 Pro, con l’arrivo di ...

Ultime Notizie dalla rete : iPhone Pro

... il Rapporto sulla privacy delle app, il 'contatto erede' per lasciare la propria eredità digitale , il tasto per la modalità macro e il ProRes negli13e 13Max . Sono stati poi ...Se si possiede un(o un iPad) e un computer Windows, allora un possibile ottimo software peraltro gratuito è Reincubate Camo , è anche possibile accedere alla versione(foto di copertina) ...Apple potrebbe integrare lo zoom periscopico su iPhone ma i tempi potrebbero essere ancora lunghi: ecco quando arriverà secondo le ultime notizie trapelate in rete.Dagli iPhone agli iPad, dai nuovi AirPods agli attesi smart glasses a realtà mista fino ai processori proprietari M2 ...