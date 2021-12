“Io stuprata dal mio ex | ma la pm lo giustifica Uno shock che quelle parole vengano da una donna”

Leggi su tpi

(Di martedì 21 dicembre 2021) Audrey Ubeda, 38 anni, è lache ha denunciato l’ex compagno G.P. per violenza sessuale e maltrattamenti alla procura di Benevento. Denuncia che è stata archiviata dalla pm. Parlando con Repubblica, Audrey ha detto che non se lo sarebbe mai aspettato: “Quando il mio legale mi ha spiegato che un magistrato scagionava il mio ex con l’immagine dell’uomo che deve vincere le resistenze dellaper ottenere un rapporto sessuale, mi sono sentita ferita di nuovo”. E ha aggiunto “Mi ha scioccata sapere chevenivano da una pm”. Assistita dall’avvocato Michele Sarno, nell’intervista di Repubblica Audrey ha detto che non teme per la sua incolumità, non ha motivo per nascondersi o vergognarsi. Nata in Francia, padre spagnolo e madre campana, si è laureata in economia e ha lavorato per ...