Intervista a Emanuela Corsello | una grande professionista che ama il gioco di squadra

Ho sempre cercato di fare squadra, di creare sinergie tra le persone. Io credo che si cresca insieme E' una donna solare e dolce me anche una grande professionista, forte e determinata l'agente di moda Emanuela Corsello che ha appena stretto un' importante collaborazione con il prestigioso Premio Vincenzo Crocitti. Di questo e di molto altro ancora ci ha parlato in questa chiacchierata a cuore aperto… Emanuela, il 2021 è ormai finito. Un bilancio sia dal punto di vista professionale che lavorativo? Un bilancio positivo, nonostante il Covid , un po' come tutti ho avuto molti momenti di stop, ma ho comunque avuto modo di intraprendere nuovi progetti e nuove collaborazioni, e questo mi rende molto orgogliosa. Con che spirito ti stai apprestando ad affrontare il Natale e l'anno nuovo? Lo ...

