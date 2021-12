Inter-Torino | la probabile formazione di Inzaghi | tre cambi | VIDEO

Advertising

Inter : ??? | STADIO Grazie #InterFans per il vostro grande supporto anche questa sera! ? Vi aspettiamo a San Siro mercol… - internewsit : Barella si riposa: la squalifica col Torino regala occasione di ricaricasi - - molenerazzurra : Inter-Torino..con noi a San Siro! Partenza ore 14:30 dalla sede. A domani. ???? #MoleNerazzurra #Inter #InterTorino - FcNightmares : RT @FcNightmares: Un tiro un gol. Stagione 14-15 Inter-Torino 0-1 Livello di #nightmare: Ventura sbanca San Siro. #Inter #InterTorino #S… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #InterTorino, la probabile #formazione di #SimoneInzaghi: tre cambi | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Torino

... tra le linee , come alle origini, quando tra Virtus Entella ePrimavera occupava la casella ... c'è da dire che già contro il, a fine novembre, c'era stata qualche avvisaglia positiva. La ...Alle 18.30 scenderà in campo l'già campione d'inverno contro il. Allo stesso orario giocherà anche la Roma di Mourinho che ospiterà la Sampdoria mentre la Fiorentina di Italiano ..."Di Lorenzo disputa prestazioni sempre di alto livello, in ogni ruolo che interpreta in difesa, ma credo che in quel reparto qualcosa ci vorrebbe".Sondaggio / Il Toro in casa batte anche il Verona: ecco la classifica dei migliori in campo secondo i nostri lettori ...