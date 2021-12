Inter | pronto il rinnovo della dirigenza | ecco quando ci saranno le firme

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’lavora ai rinnovi non solo dei calciatori. A breve prevista la firma di Ausilio, Marotta e Antonello L’punta alla continuità. E’ questa l’idea di Steven Zhang che, per questo motivo, vuole rinnovare il contratto a tutta lanerazzurra. I tempi – rispetto a quello di Inzaghi – sono decisamente più brevi. La Gazzetta dello Sport spiega come i rinnovi di Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e Samaden hanno gia? avuto l’ok del presidente nerazzurro. Manca solamente formalizzare gli accordi e poi si procederà al prolungamento. Entro la fine del 2021, quindi, sono attesi gli annunci ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Una cattedrale a Milano: sì a Populous, sarà così il nuovo #SanSiro - pisto_gol : Nuovo San Siro, sì al progetto di Populous, pronto dal 2027 - La Gazzetta dello Sport - Inter : ??? | INTERVISTA “Sono pronto e sto bene. Sono molto ottimista e fiducioso per la partita. Daremo tutto per vincer… - Rossonero__1899 : RT @Gazzetta_it: Una cattedrale a Milano: sì a Populous, sarà così il nuovo #SanSiro - TrincaRagnar : RT @Gazzetta_it: Una cattedrale a Milano: sì a Populous, sarà così il nuovo #SanSiro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pronto

Calcio News 24

ASCOLTA L'lavora ai rinnovi non solo dei calciatori. A breve prevista la firma di Ausilio, Marotta e Antonello L'punta alla continuità. E' questa l'idea di Steven Zhang che, per questo motivo, vuole rinnovare il contratto a tutta la dirigenza nerazzurra. I tempi ...Intervenuto sulle pagine di Tuttosport, infatti, Dimarco ha parlato del suo rinnovo con l', ormai ad un passo: 'Ci sta pensando il mio agente, io penso al campo. Sono sincero, non vedo l'ora di ...Il Cagliari rifonderà a gennaio e il primo indiziato a salutare è Dalbert Henrique, ex Fiorentina arrivato in prestito con diritto di riscatto in estate dall'Inter.Il canterano nerazzurro è ormai esploso; già 2 gol e 2 assist quest'anno, in cui raramente ha giocato da titolare. Prolungamento ad un passo ...