Inter, falso in bilancio: La Guardia di finanza ha perquisito la sede dei nerazzurri, e della Lega calcio

Le sedi di Inter e Lega Serie A perquisite dalla Guardia di finanza: l'ipotesi di reato è quella di falso in bilancio attraverso plusvalenze fittizie. L'Inter si è laureata campione d'inverno, la squadra di Inzaghi sulla scia di Conte ma dall'inchiesta sulle plusvalenze arrivano brutte notizie per i nerazzurri e per la Lega calcio. La Guardia di finanza ha perquisito le sedi dell'Inter e della Lega nell'ambito di un'inchiesta nata dalla Procura di Milano

