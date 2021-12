Inter e Milan annunciano: «Il nuovo stadio sarà “La cattedrale” di Populous» (Di martedì 21 dicembre 2021) Con un comunicato congiunto, Inter e Milan hanno annunciato che il nuovo stadio sarà “La cattedrale” di Populous FC Internazionale Milano e AC Milan sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come “la cattedrale”, è risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del nuovo stadio di Milano. La delibera di pubblico Interesse emanata dal Comune di Milano lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Con un comunicato congiunto,hanno annunciato che il“La” diFCnazionaleo e ACsono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio, noto come “la”, è risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione deldio. La delibera di pubblicoesse emanata dal Comune dio lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del...

Advertising

AntoVitiello : #Milan e Inter sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come “la Cattedrale”,… - AntoVitiello : Il progetto scelto da #Milan e #Inter per lo stadio. Ora è ufficiale - Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Inter e Milan hanno accelerato il processo decisionale per finalizzare la scelta di Populous e avviare, successivamente, l… - FioriEmanuele : RT @Inter: ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto prescelto pe… -