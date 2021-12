Intensive | balzo dei ricoveri in 12 regioni | gli ultimi dati da incubo | ecco chi ci condanna a una nuova serrata

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) A due giorni dalla cabina di regia chiamata a decidere sul nuovo pacchetto di misure anti-Covid, cresce la pressione sul sistema ospedaliero italiano. Insomma, gli effetti della variante Omicron sembrano farsi sentire anche da questo punto di vista. I, freschi, sono quelli appena diffusi dal monitoraggio dell'Agenzia Nazionele per i servizi sanitari regionali, secondo cui i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri ordinari salgono, a livello nazionale, al 13% rispetto a quelli disponibili. Ma soprattutto la percentuale cresce in ben 12: nel dettaglio in Basilicata salgono al 9%, in Calabria al 23%, in Emilia Romagna al 12%, in Friuli Venezia Giulia al 23%, nel Lazio al 14%, in Liguria al 22%, nelle Marche al 18%, nella PA di Bolzano 17%, nella PA di Trento 19%, in Piemonte al 13%, in Puglia al 6%, in Toscana al 7 per ...