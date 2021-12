Insigne positivo al Covid | Spalletti “Ma dobbiamo fare punti”

(Di martedì 21 dicembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Dispiace per quelli che non ci sono, ma quelli che sono dentro devono sapere chiaramente quello che dovrà essere il loro comportamento”. Lucianonon cerca alibi alla vigilia della sfida con lo Spezia, contrassegnata dalla positività di. Dopo l'esito incerto del tampone antigenico, quello molecolare ha confermato che il capitano dei partenopei ha contratto il Coronavirus. E nel pomeriggio sono attesi i risultati per gli altri giocatori. “E' chiaro che è un dispiacere quando non si hanno calciatori di quel livello a disposizione – continua– Sperando che la situazione migliori per tutti gli italiani, abbiamo a checon il rischio che possa succedere sempre qualcosa di nuovo. Ma abbiamo anche l'imposizione di dover continuare a...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI LORENZO INSIGNE POSITIVO AL COVID-19 'Il calciatore osserverà il periodo di isolamento' #SkySport… - DiMarzio : #SerieA, @sscnapoli | #Insigne è positivo al Covid-19. Il comunicato del club - capuanogio : #Insigne positivo al #Covid, il resto della squadra del #Napoli sottoposto a un giro di tamponi molecolari su ordin… - MInghingolo : RT @itsmeback_: Il calciatore del Napoli e della nazionale, Lorenzo Insigne, 3 giorni fa ha fatto la terza dose e oggi è escluso dai convoc… - MasterblogBo : NAPOLI (ITALPRESS) – “Dispiace per quelli che non ci sono, ma quelli che sono dentro devono sapere chiaramente quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne positivo

NAPOLI - Ora non ci sono più dubbi. Lorenzo èal . È questo l'esito del molecolare che il campione del ha effettuato qualche ora fa dopo i risultati incerti dell'antigenico.ha accusato sintomi influenzali questa mattina ed è già ...salta dunque la partita di domani con lo Spezia e passerà una parte della pausa natalizia del campionato in isolamento.Per il calciatore sintomi influenzali: ha saltato l'allenamento. (LaPresse) – In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. ?? In se ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Dispiace per quelli che non ci sono, ma quelli che sono dentro devono sapere chiaramente quello che dovrà essere il loro comportamento”. Luciano Spalletti non cerca alibi […] ...