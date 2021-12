Insigne positivo al Covid? Nota del Napoli | «Si attende il risultato del tampone molecolare»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lorenzoha il-19? Ilattraverso unaufficiale prova a fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano Ilha emesso unaufficiale riguardo le condizioni di Lorenzo. COMUNICATO – «Lorenzo, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a unantigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato undi cui sil’esito in giornata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

