Insigne positivo al Covid 19 | il comunicato ufficiale

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lorenzoal19, arriva ildella società di Aurelio De Laurentiis. Il club fa sapere che ora si attende la risposta del tampone molecolare. A questo punto la presenza del capitano del Napoli per la gara con lo Spezia è da escludere. “Lorenzo, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata” ha scritto il Napoli in una nota. Napoli:out A questo punto Luciano Spalletti dovrà continuare a puntare su Elmas come esterno sinistro d’attacco al posto di, a meno che non ...